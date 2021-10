Matty Cash z polskim obywatelstwem – ta wiadomość zelektryzowała fanów piłki nożnej. W związku z wiadomością portal TVP Sport opublikował żartobliwą grafikę. Dziennikarze brytyjskiego „The Sun” najwyraźniej potraktowali go zbyt dosłownie…

„Oficjalnie! Matty Cash stał się… Mateuszem” – poinformował portal TVP Sport. Do swojego wpisu dodał żartobliwą grafikę, na której widzimy dowód osobisty piłkarza ze „spolszczonymi” danymi. Cash nazywa się Mateusz Gotówka. Wpis stacji cieszy się wielką popularnością w sieci, choć jak to z żartami bywa, nie wszystkich śmieszy.

Tymczasem, portal SportoweFakty WP donosi, że dziennikarze „The Sun” potraktowali go zbyt dosłownie. „Matty Cash ma nowe nazwisko po otrzymaniu polskiego obywatelstwa” – napisano w tytule artykułu odnoszącego się do grafiki.

Dziennikarze zacytowali gratulacje prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie przywołali cytat utalentowanego zawodnika. – To zaszczyt i niezwykle ważny moment dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam z siebie wszystko – mówi.

Piłkarz podziękował głowie państwa i zapowiedział, że sprosta nowym wyzwaniom. – Chciałbym podziękować panu Prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Teraz nadszedł czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego kraju – stwierdził.

Zrzut ekranu oryginalnego artykułu z brytyjskiego portalu Fot. thesun.co.uk screen