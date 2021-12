Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni zatrzymali kolejne osoby poszukiwane. Tym razem wpadli mężczyźni ścigani na podstawie ENA wystawionego przez hiszpańskie i szwedzkie organy ścigania.

Jednym z zatrzymanych był Jakub W. Mężczyznę ścigano od początku tego roku na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Szwecję, w celu aresztowania i ekstradycji.

Według informacji przekazanej przez stronę szwedzką, Jakub W. był poszukiwany w związku z podejrzeniem wyprodukowania około tony amfetaminy na terenie Szwecji. Działania prowadzono na zlecenie Zespołu Operacji Kryzysowych Komendy Głównej Policji Szwecji z siedzibą w Sztokholmie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Jakub W. ze Szwecji trafił do naszego kraju. W trakcie pobytu na terenie Polski zmieniał miejsca zamieszkania, nie używając przy tym swoich danych osobowych. Próbował w ten sposób zatrzeć za sobą ślady. Nic mu to nie pomogło i w efekcie podjętych czynności łowcy cieni zatrzymali 36-latka. Mężczyzna wpadł w restauracji w Wólce Rozwadowskiej w województwie lubelskim.

Kolejnym zatrzymanym jest 31-letni Arkadiusz K.. Poszukiwano go na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez hiszpańskie służby w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa „przeciwko osobie”. Pomimo tego, że do przestępstwa doszło na terenie Hiszpanii, do akcji poszukiwawczej włączyli się policjanci z grupy tzw. łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji. Ci funkcjonariusze, przy współpracy z Biurem Attache Spraw Wewnętrznych Ambasady Hiszpanii w Polsce namierzyli Arkadiusza K. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z warszawskich ulic.

W stosunku do zatrzymanych obu mężczyzn zostanie wdrożona procedura ekstradycyjna, zgodnie z którą zostaną oni przekonwojowani odpowiednio do Szwecji lub Hiszpanii.

Źr. CBŚP