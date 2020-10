Sprawa zatrzymania Romana Giertycha budzi w ostatnim czasie ogromne emocje. Do całej sytuacji odniósł się Wojciech Cejrowski, który na antenie Radia WNET określił mecenasa mianem „adwokata mafii”.

W miniony czwartek funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali między innymi Romana Giertycha. Zatrzymania miały związek ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia 92 milionów złotych ze spółki Polnord. W związku ze sprawą głos zabrało już wiele osób – zarówno zwolenników, jak i przeciwników mecenasa.

Teraz na temat całej sytuacji wypowiedział się Wojciech Cejrowski. Podróżnik określił Romana Giertycha mianem „adwokata mafii”. „Mafia to nie są bandyci. Mafia w słownikowym znaczeniu to połączenie polityki z przestępczością. Maszynki do wyłudzania VAT-u itd. To nie są kryminaliści z bejsbolami, to takie przestępstwo w białych rękawiczkach” – powiedział na antenie Radia WNET.

Cejrowski o zmianie poglądów Giertycha: „Nie umie wytłumaczyć”

Cejrowski nawiązał również do radykalnej zmiany poglądów, jaką przed laty pokazał mecenas. „Są w Polsce kariery takie jak Giertych, gdzie zmiana poglądów jest radykalna, ale nie widzę śladów dojrzewania. On nie umie wytłumaczyć, dlaczego zmienił zdanie” – mówił.

Podróżnik nie przebierał w słowach odnosząc się do klientów Giertycha. „Powiedziałem „adwokat mafii”, to jest cytat z wielu gazet czy forów itd., gdyż Giertych skutecznie bronił przeróżnych polityków wpadających w przeróżne polityczne kłopoty” – powiedział. „Jeżeli adwokat ma specyficzną klientelę, jeżeli nasz pogląd jest, że ta cała klientela to jest mafia, no to zostaje adwokatem mafii. Tutaj jest adwokat, który specjalizuje się w politykach, którzy popadają w nielegalną działalność” – dodał Cejrowski.

Źr.: Radio WNET, YouTube/Wojciech Cejrowski