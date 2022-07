Niepokojące informacje. Okazuje się, że Centaurus, czyli subwariant wirusa, który został ostatnio wykryty w Indiach, jest już w Europie. Lekarze ostrzegają przed jego rozprzestrzenieniem.

Centaurus to nowy subwariant Omikronu, czyli jednego z najbardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że wykryto go w Indiach, a niedawno poinformowano, że dotarł także do Europy. Centaurusa zdiagnozowano u pacjentów w Niemczech, a także Wielkiej Brytanii.

Wiadomo już, że subwariant BA.2.75, bo tak w terminologii medycznej faktycznie nazywa się Centaurus, jest bardzo mocno zakaźny. – Najnowsza mutacja została wykryta w kilku stanach w Indiach i wydaje się rozprzestrzeniać tam szybciej niż inne warianty – powiedziała indyjska badaczka, która zajmowałem się analizą subwariantu Omikrona.

Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie w rozmowie z serwisem WP ABC Zdrowie przyznaje, że Centaurus będzie rozprzestrzeniał się wśród nas bardzo szybko. – Na razie nie ma jeszcze wystarczająco dużo danych na temat nowej sublinii BA.2.75, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, czy jest on bardziej niebezpieczny, np. pod kątem ciężkiego przebiegu infekcji. Wiemy, że jest on “potomkiem” subwariantu BA.2, rozprzestrzenia się błyskawicznie, a dzięki konkretnym cechom będzie jeszcze skuteczniej wymykał się naszej odporności – powiedziała.

Pocieszające jest jednak to, że według dostępnych analiz wiele wskazuje na to, iż Centaurus charakteryzuje się dość niską śmiertelnością. Nie oznacza to natomiast, że powinniśmy zaniedbywać kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej.

COVID Update: a new highly mutated variant nicknamed Centaurus (BA2.75) is emerging around the world.



Even as BA.5 makes its mark in the US, Centatus has 11 unique mutations from BA.5. This gives a strong clue for what the future holds. 1/