Ceny ropy naftowej poszybowały gwałtownie w górę. To konsekwencja sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Media informują jednak, że problemy mogą się niebawem skończyć, dzięki jednemu państwu…

Gwałtowne wzrosty ceny ropy naftowej na świecie, to skutek głębokich sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. – Ceny ropy w tym tygodniu zerwały się ze smyczy – mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Aktualnie (5 marca), cena baryłki ropy poszybowała do poziomu 116,57 dolarów, co jest rekordowym wynikiem od 2008 roku. W Polsce za litr oleju napędowego trzeba zapłacić już ok. 7 zł. Niewiele mniej kosztuje benzyna…

Problem dotyczy nie tylko Europy. Wzrosty odnotowano także w innych krajach. Sytuację częściowo może uratować uwolnienie ropy ze strategicznych rezerw USA i innych dużych gospodarek w objętości ok. 60 mln baryłek. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej to nie wystarczy.

Rosja, drugi na świecie eksporter ropy naftowej, została objęta sankcjami. Stanęliśmy w obliczu ryzyka wprowadzenia embargo na rosyjską ropę naftową i – w konsekwencji – powstania ogromnej luki podażowej na rynku.

Iran ustabilizuje ceny ropy naftowej na świecie?

Odpowiedzią na globalne zapotrzebowanie może być… Iran. Państwo to jest aktualnie objęte sankcjami ograniczającymi eksport surowca. Państwa OPEC+, które umawiają się na poziom wydobycia, mogą zdecydować się na porozumienie z Teheranem.

W mediach już teraz pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że świat może się „dogadać” z Iranem już na początku tygodnia.

Iran i USA chcą wrócić do porozumienia nuklearnego. Amerykanie zniosą sankcje a Iran da wgląd do programu jądrowego. To szansa na ropę spoza Rosji o zbliżonej charakterystyce także dla Polski. Czas zatrzymać strumień petrodolarów płynący do reżimu na Kremlu z pomocą embarga — Wojciech Jakóbik (@wjakobik) March 6, 2022