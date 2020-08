Myśliwi rozpoczęli zbiórkę na pozew skierowany przeciwko posłance Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachirze. Powodem jest jej wypowiedź z 15 kwietnia, podczas której posłanka stwierdziła, że myśliwi „zabijają bo lubią” oraz „czerpią z tego chorą satysfakcję”.

Klaudia Jachira zabrała 15 kwietnia głos w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji, która dopuszczała dzieci do udziału w polowaniach. Jej słowa na mównicy sejmowej były bardzo mocne. „Trzeba pamiętać, że myśliwi nie zabijają dlatego, że są głodni, dlatego, że jest im zimno, zabijają bo lubią, bo czerpią z tego chorą satysfakcję i tego sadyści chcecie uczyć własne dzieci?” – powiedziała.

Myśliwi wraz z Instytutem Analiz Środowiskowych nie chcą zostawić tej sprawy bez reakcji. Rozpoczęli zbiórkę na pozew przeciwko posłance. „Szerzenie nienawiści wobec myśliwych, absurdalne oskarżenia przedstawiające gospodarowanie zwierzyną w sposób kłamliwy i propagandowy, odbieranie dzieciom i rodzicom prawa do wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody; to główne sposoby walki z tradycyjną i racjonalną formą dbałości o środowisko – łowiectwem. Niestety nie są one domeną wyłącznie aktywistów antyłowieckich lecz znajdują naśladowców i pomocników wśród polityków, w tym wśród parlamentarzystów” – czytamy na stronie zbiórki.

Myśliwi zaznaczają, że w przypadku oskarżeń płynących z mównicy sejmowej nie wystarczą same oświadczenia. „Jeśli pozwolimy na zniewagi płynące z tak wysokiego szczebla i nie zareagujemy, będziemy mogli jako całe środowisko łowieckie wywiesić białą flagę z przegranej bitwie z propagandą antyłowiecką” – czytamy.

Czytaj także: Gawryluk o wizycie Kaczyńskiego na Powązkach: Medialna manipulacja

Źr.: Do Rzeczy