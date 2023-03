Pewien 21-latek chciał popisać się efektowną jazdą na motocyklu. Jednak najwyraźniej nie posiadł jeszcze wystarczających umiejętności. Utratą życia lub kalectwem mogła zakończyć się bezmyślna motocyklowa przejażdżka młodego mieszkańca gminy Dwikozy. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu.

W piątek 3 marca br. około godz. 15 sandomierscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem mężczyzny na motocyklu. Po przybyciu na miejsce służby zastały mocno uszkodzony motocykl oraz leżącego obok mężczyznę. Niezwłocznie udzielono mu pomocy.

Jak się później okazało 21-latek tego dnia postanowił przetestować osiągi Hondy oraz pochwalić się swoim umiejętnościami kierowania motocyklem. Miało być imponujące video z jazdy na jednym kole, a skończyło się utratą panowania nad jednośladem i uderzeniem w ogrodzenie. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu.

Niebawem zacznie się sezon. 🏍️ Niektórzy już zaczęli. 😓 Nagranie publikujemy ku przestrodze. ⬇️🎦https://t.co/ApfKgPAx9E pic.twitter.com/E3PD3h7A7Q — ŚwiętokrzyskaPolicja (@SPolicja) March 13, 2023

Lecz to nie koniec tej historii. Na jaw wyszło, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, a na swoją przejażdżkę wybrał się bez kasku. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że w chwili zdarzenia w tamtym miejscu nie znajdowały się osoby postronne, dzieci lub nie nadjeżdżał inny pojazd.

Młody mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała i teraz czeka go długie leczenie, nie uniknie też odpowiedzialności za swoje zachowanie na drodze. 21-latkowi grozi grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Źr. Policja