Radio RMF FM podało sensacyjną informację o rozbiciu w Polsce groźnej siatki rosyjskich agentów. Polskie służby zatrzymały dotąd sześć osób. Wszystko wskazuje na to, że przygotowywali się oni do rozpoczęcia działalności dywersyjnej na terenie naszego kraju.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, sześć osób zatrzymanych przez ABW to cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy, którzy mieli pracować na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że polskie służby na ważnych trasach i węzłach kolejowych odkryły wiele kamer rejestrujących ruch i przesyłających zapis do sieci. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury na Podkarpaciu, w tym w okolicach rzeszowskiego lotniska w Jesionce. To główny punkt przerzutu broni i wsparcia dla Ukrainy broniącej się przed rosyjską napaścią.

Z tego powodu w stan podwyższonej gotowości postawiono funkcjonariuszy policji i innych służb.

Źr. RMF FM