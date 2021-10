Dużo szczęścia miał 72-letni turysta, który w czwartek w Dolinie Chochołowskiej spotkał niedźwiedzia. Mężczyzna postanowił zrobić sobie z nim zdjęcie, na co zwierzę zareagowało agresywnie. Turysta został ugryziony w nogę, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Do całego zdarzenia doszło w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. W czwartej 72-letni mężczyzna zauważył tam niedźwiedzia. O tej porze roku nie jest to nic dziwnego. Zwierzęta korzystają z tego, że na szlakach robi się luźniej, a poza tym intensywnie żerują, by nasycić się przed początkiem zimy.

Turysta zachował się jednak lekkomyślnie i zamiast oddalić się z tego miejsca, podszedł do zwierzęcia i chciał zrobić sobie z nim zdjęcie. Wygląda na to, że podszedł za blisko, bo niedźwiedź ugryzł go w nogę.

Mężczyzna trafił do szpitala, ale na szczęście rana nie okazała się poważna. „W godzinach okołopołudniowych, 72-letni pacjent został przywieziony do szpitala z ranami kłutymi, pogryzionymi i poszarpanymi, zrobionymi przez niedźwiedzia. Z relacji pacjenta wiemy, że chciał zrobić zdjęcie temu groźnemu zwierzęciu” – powiedział w rozmowie z TVN24 lekarz Jerzy Toczek z zakopiańskiego szpitala.

Po opatrzeniu rany i założeniu szwów, 72-latek mógł o własnych siłach opuścić szpital. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w przypadku kontaktu z niedźwiedziem należy unikać kontaktu wzrokowego i powoli wycofać się z tego miejsca. Nie należy uciekać ani wdrapywać się na drzewa, ponieważ niedźwiedź może potraktować nas wówczas jako potencjalną zdobycz.

Żr.: TVN24