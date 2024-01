W Chełmie otwarto Miejską Stację Paliw. Już pierwszego dnia odwiedziło mnóstwo klientów. Powód był rzecz jasna jeden – bardzo preferencyjne ceny.

Miejska Stacja Paliw to projekt, który kilka lat temu zapowiedział prezydent Chełma Jakub Banaszek. Bezpartyjny samorządowiec od samego początku podkreślał, że ceny na niej mają być nieco niższe niż na komercyjnych obiektach.

Całkiem niedawno stacja miała wreszcie swoje otwarcie. Zarządza nią miejska spółka, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. To jej pracownicy obsługiwali obiekt w pierwszym dniu funkcjonowania. To był w zasadzie jedyny dzień, kiedy klienci mogli skorzystać z ich pomocy. Stacja jest bowiem samoobsługowa, a płatność zrealizujemy tam kartą w specjalnym „płatomacie”.

W momencie otwarcia stacji na możliwość zatankowania czekało już wielu klientów. Podobnie było w kolejnych godzinach. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, podkreślał, że tylko do połowy dnia z tej możliwości skorzystało 600 osób.

Powód takiego oblężenia był jeden – ceny. Te były bowiem bardzo preferencyjne. Jak to wyglądało w praktyce? Benzyna ’98 po 6,29 zł, Benzyna ’95 to koszt 5,89 zł, natomiast diesel – 5,99 zł. Nie dziwi więc, że do Chełma zjechali się także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Prezydent Jakub Banaszek podkreśla natomiast, że ani miasto, ani spółka nie dopłacają do funkcjonowania przybytku.

Kampania samorządowa START. W Chełmie ruszyła miejska stacja benzynowa. Diesel – 5,99 benzyna 95 – 5,89 zł. Mieszkańcy otrzymają karty na dodatkowe zniżki. Jakub Banaszek najmłodszy prezydent, ex PIS, obecnie OdNowa RP -Ociepy. @Gruca_Radoslaw pic.twitter.com/7jzXq0LnJE — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) January 16, 2024

