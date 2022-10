Dowódca amerykańskich operacji morskich Michael Gilday ostrzega, że Chiny mogą podjąć próbę przejęcia kontroli nad Tajwanem znacznie wcześniej, niż początkowo sądzono. Jego zdaniem, nastąpić to może nawet już w tym lub w przyszłym roku.

Admirał Michael Gilday przemawiał podczas Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie. Szef Navy Operation odniósł się do napiętych relacji między USA i Chinami w kontekście Tajwanu. Przypomniał, że Xi Jinping zapowiadał plany „integracji” wyspy i Chin kontynentalnych na najbliższe sześć lat. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że może to nastąpić znacznie szybciej. „Nie chodzi tylko o to, co mówi prezydent Xi, ale o to, jak Chińczycy się zachowują i co robią. W ciągu ostatnich 20 lat widzieliśmy, że dotrzymali każdej obietnicy, którą złożyli wcześniej” – powiedział.

Wcześniej eksperci przewidywali, że do próby aneksji Tajwanu może dojść nie wcześniej, niż w 2027 roku. Michael Gilday uważa, że może się to wydarzyć znacznie wcześniej. „Była mowa o dacie 2027, ale moim zdaniem to się wydarzy w 2022 lub 2023 roku. Nie mogę tego wykluczyć. Wcale nie chcę panikować. I oczywiście wcale sobie tego nie życzymy, ale to będzie” – mówił.

Admirał zaapelował, by Stany Zjednoczone „zmaksymalizowały krajowe wskaźniki produkcji broni” oraz „zapewniły przemysłowi jasny zestaw przewidywalnych, stabilnych środków finansowych”.

Źr.: WP