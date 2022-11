Chiny odniosły się do wybuchu rakiety w Przewodowie na terytorium Polski. Rzeczniczka tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych zwróciła się „do wszystkich stron”. Przypomniała również apel Pekinu w sprawie wojny w Ukrainie.

Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning odniosła się do wtorkowej eksplozji rakiety na terytorium Polski, w wyniku której zginęły dwie osoby. Poinformowała, że Chiny apelują o zachowanie „spokoju i powściągliwości”, co skierowała do „wszystkich stron”.

„Odnotowaliśmy takie doniesienia. W obecnych warunkach wszystkie strony powinny zachować spokój i powściągliwość, by uniknąć eskalowania sytuacji” – oświadczyła Mao Ning na rutynowym briefingu w Pekinie odpowiadając na pytanie o wydarzenia w Przewodowie.

„Stanowisko Chin w kwestii Ukrainy jest spójne i jasne. Konieczne jest przeprowadzenie dialogu i negocjacji, by rozwiązać ten kryzys drogą pokojową” – dodała.

Źr. Interia