Ryszard Dąbrowski, znany jako „Szczena”, to jeden z bohaterów programu „Chłopaki do wzięcia”. Widzowie zastanawiają się, co się stało z jego matką, która również występowała w produkcji.

Ryszard Dąbrowski to jeden z głównych bohaterów programu Polsat Plat pt. „Chłopaki do wzięcia”. Mężczyzna występował w produkcji wspólnie ze swoją matką, a także narzeczoną – Asią. Rodzina miała trudne warunki mieszkaniowe, a Ryszard, delikatnie rzecz ujmując, nie prowadził się w najlepszy sposób, co jakiś czas lądując za kratkami.

Niedawno media społecznościowe obiegło nagranie serwisu goniec.pl, na którym widać lokalizację domu „Szczeny”. Okazuje się, że budynku w tym miejscu już nie ma. Dom został bowiem kompletnie zrównany z ziemią.

„Chłopaki do wzięcia”: co się dzieje z mamą Szczeny? Fani mają smutną teorię

Wraz z publikacją nagrania w sieci zaroiło się od pytań formułowanych przez fanów programu „Chłopaki do wzięcia”. Ci zastanawiają się bowiem, co stało się z mamą Ryszard w obliczu zburzenia domu, w którym mieszkała rodzina.

Niektórzy z internautów mają swoją teorię dotyczącą tego, co może dziać się ze starszą kobietą. – Mama Ryśka jest w domu opieki społecznej – napisała jedna z osób komentujących nagranie serwisu goniec.pl.

Niewykluczone więc, że kobieta, w obliczu braku miejsca zamieszkania oraz niewystarczających środków finansowych, mogła zostać przyjęta przez jeden z lokalnych domów opieki społecznej. Potwierdzenia tej informacji jednak nie ma.

