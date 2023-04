Klaudia Jachira podzieliła się refleksją na temat Triduum Paschalnego. Opinia posłanki Koalicji Obywatelskiej wywołała lawinę komentarzy. Zareagował m.in. Jakub Wiech. – Piszę to, bo mam wrażenie, że mogły pani umknąć takie szczegóły – zauważył.

Klaudia Jachira wielokrotnie prowokowała swoimi występami prawicową część sceny politycznej. Robiła to często z mównicy sejmowej, wygłaszając kontrowersyjne wystąpienia. Posłanka opozycji jest jeszcze bardziej aktywna w internecie.

Triduum Paschalne. Jachira przedstawiła własne „wyjaśnienie”

W Wielki Piątek opublikowała wpis, w którym połączyła najważniejsze święto katolickie z problemami gospodarczymi Polski, za które obwinia partię Jarosława Kaczyńskiego. „Tegoroczne Triduum Paschalne: PiS, Drożyzna, Inflacja” – napisała na Twitterze.

Jej wpis wywołał lawinową reakcję. Wielu internautów zarzuca posłance Koalicji Obywatelskiej, że celowo stara się rozpętać polityczną burzę, nawet w tak ważnych dniach, jak Triduum Paschalne.

Niektórzy internauci przekonują, że parlamentarzystka prawdopodobnie nie rozumie znaczenia słów, których używa. W tym kontekście tłumaczą, iż „triduum” dotyczy dni, tymczasem określenia, których użyła, kompletnie do tego pojęcia nie pasują.

– Pani poseł, „triduum” to „trzy dni”. PiS, Drożyznę i Inflację trudno nazwać dniami. Pisze to, bo mam wrażenie, że mogły pani umknąć takie szczegóły. Ktoś złośliwy mógłby odnieść wrażenie, że popełniła pani tę pomyłkę celowo, by uderzyć w katolików. Ale ja taki nie jestem – zauważył publicysta Jakub Wiech.

Pani poseł, „triduum” to „trzy dni”.



PiS, Drożyznę i Inflację trudno nazwać dniami.



Pisze to, bo mam wrażenie, że mogły pani umknąć takie szczegóły. Ktoś złośliwy mógłby odnieść wrażenie, że popełniła pani tę pomyłkę celowo, by uderzyć w katolików.



Ale ja taki nie jestem. — Jakub Wiech (@jakubwiech) April 7, 2023

Podobnych komentarzy było więcej.

W sensie, że co, że to trwa trzy dni? Pani poseł, jeżeli używa Pani trudnych słów to sugeruję zapoznać się z ich znaczeniem w słowniku :) — Monika (@Monika45597924) April 7, 2023

Na inflację – TYLKO TUSK!



Tusk potrafił obniżyć inflację w Polsce, Chinach, Niemczech i USA! pic.twitter.com/3oTH9JZT7N — Astonhedge 🇵🇱 ⰀⰔⰕⰑⰐⰢⰅⰌ 🇺🇦 (@astonhedge) April 7, 2023

Ale wiesz, niemądra kobieto, że „triduum” to nie „triada”, „tercet” czy „trio”?



I my, katolicy, jakoś to przeżyjemy, że robisz sobie jaja z naszej religii w jej najważniejszym TRIDUUM w ciągu roku, ale pragnę przypomnieć, bo nie jesteś zbyt lotna, że PASCHA jest najważniejszym… — Mateusz Ochman (@mateuszochman) April 7, 2023

Przeczytaj również: