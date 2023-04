Klaudia Jachira wywołała gigantyczną burzę w social mediach. Chodzi o zdjęcie, które zamieściła posłanka na swoim profilu w serwisie Facebook.

Klaudia Jachira zamieściła na swoim profilu społecznościowym wpis, który wywołał gigantyczne emocje wśród internautów. Posłanka nawiązała bowiem do głośnej akcji PKP związanej z upamiętnieniem papieża Jana Pawła II, którego osoba znalazła się w ostatnim czasie pod ostrzałem po emisji reportażu „Franciszkańska 3”.

W niedzielę 2 kwietnia, w kolejną rocznicę śmierci Karola Wojtyły, w pociągach PKP Intercity serwowane były „papieskie kremówki”. – Szanowni państwo, informujemy: Fundacja Grupy PKP wraz ze Spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie zachęcić państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś pasażerów papieskimi kremówkami – podawano w komunikacie puszczanych w pociągu.

Jachira w swoim kontrowersyjnym stylu odniosła się do tej akcji. Wywołała tym samym ogromne poruszenie wśród internautów, którzy zamieścili niemal 2 tysiące komentarzy.

Klaudia Jachira wywołała gigantyczną burzę

– Jeżeli chodzi o kremówki, to dziękuję – NIE! – napisała Klaudia Jachira. Do wpisu posłanka dołączyła wymowne zdjęcie, na którym trzyma kremówkę na talerzyku i wymowny gestem odsuwa ją od siebie.

Pod wpisem posłanki zaroiło się od komentarzy. Lwia część z nich nie nadaje się do publikacji. Komentarz Jachiry po prostu rozjuszył internautów. – Jak widzę ten pani protest to wszystko jest jasne, dobiła pani dna. Zjem za panią, a pani na szczaw – napisał jeden z komentujących. – Na przyszłość. Jak już Pani coś wzięła do ręki, to za późno by odmówić – dodał kolejny.

Przeczytaj również: