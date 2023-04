Dawid Kubacki ujawnił, jaką wiadomość dostał od Piotra Żyły. Nasz skoczek nawiązał w ten sposób do złego stanu zdrowia żony Kubackiego – Marty.

Podczas niedzielnych zawodów w Planicy finiszował Puchar Świata w skokach narciarskich. Turniej turniejem, jednak największą uwagę poświęcono Dawidowi Kubackiemu, który ze względu na problemy zdrowotne swojej żony musiał wycofać się z rywalizacji.

Wsparcie i słowa otuchy w stronę naszego rodaka kierowali w zasadzie wszyscy skoczkowie, którzy wzięli udział w odbywających się w Słowenii zawodach. Dużo zdrowia i siły Marcie Kubackiej życzył również szkoleniowiec naszej kadry Thomas Thurnbichler.

Z okazji kończącego się sezonu głos zabrał także Dawid Kubacki, który dotąd, poza wpisami w social mediach, nie udzielał się publicznie. Skoczek ujawnił, jaką wiadomość otrzymał od reprezentacyjnego kolegi – Piotra Żyły.

Dawid Kubacki ujawnił, jaką wiadomość otrzymał od Piotra Żyły

Kubacki przyznał, że pogratulował Piotrowi Żyle udanego sezonu oraz wspólnych występów na światowych skoczniach. Piotr Żyła nie pozostał dłużny i odpisał swojemu koledze. Oczywiście w typowym dla siebie stylu.

– Piotrkowi pisałem gratulacje, to odpisał, że będzie pił za Marty zdrowie – powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem. Słowa naszego skoczka wskazują, że Żyła nie traci rezonu i pogody ducha nawet w trudnych sytuacjach i zawsze wspiera swoich przyjaciół.

– Myślę, że jak on się za to zabierze, to jutro będziemy jechać do domu – dodał Dawid Kubacki nawiązując do typowo góralskiego charakteru Piotra Żyły.

