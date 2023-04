Dawid Kubacki i jego żona Marta toczą obecnie najcięższy bój w życiu. Z okazji kończącego się sezonu skoków narciarskich nie mogło jednak nie paść pytanie dotyczące sportowej przyszłości polskiego skoczka.

– Ten pierwszy tydzień był naprawdę bardzo mocną walką o to, żebyśmy mieli nad czym pracować i mieli się, o co martwić – powiedział niedawno, na antenie telewizji TVN, Dawid Kubacki. – Staramy się cieszyć tym, że możemy mieć te problemy, że możemy się z nimi zmierzyć – dodał reprezentant Polski, który podkreślił, że stan zdrowia jego żony poprawia się.

Skoczek dodał również, że zakończenie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie oglądał wspólnie z żoną. Skoczek podkreślił, że w tym celu udaje się do sali, w której leży Marta Kubacka.

W rozmowie z Dawidem Kubackim nie mogło oczywiście zabraknąć pytań dotyczących sportowej przyszłości polskiego zawodnika. Czy i kiedy Kubacki wróci na skocznię?

Czy Dawid Kubacki wróci do skakania?

Kubacki przyznał, że nadal czuje w sobie dużą energię do tego, by wrócić na skocznie i toczyć sportową rywalizację. Zawodnik nie chciał się jednak zadeklarować, co do tego kiedy wróci do zawodowego sportu.

– Ja wciąż mam zapał do skakania, ale teraz jest jeszcze za wcześnie żeby wybiegać tak daleko w przyszłość – powiedział Dawid Kubacki w rozmowie przeprowadzonej na antenie telewizji TVN.

Marta i Dawid ❤️ jesteśmy z Wami!

Skoki na Was poczekają.#skijumpingfamily pic.twitter.com/0MvpWN3nuW — Damian Michałowski (@damianmichal) April 2, 2023

