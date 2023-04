Dawid Kubacki przekazał najnowsze informacje ws. stanu zdrowia swojej żony. Skoczek zdradził, co powiedział mu jeden z lekarzy opiekujących się Martą Kubacką.

Cała Polska wspiera rodzinę Kubackich, która przeżywa obecnie bardzo trudny czas. Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego, trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jak podał jej mąż – z przyczyn kardiologicznych.

Sytuacja początkowo wydawała się dramatyczna. Dawid Kubacki podkreślał bowiem, że jego żona znajduje się w stanie ciężkim, a lekarze walczą o jej życie. Dramaturgię dodatkowo wzmagał fakt, iż para ma małe dzieci…

Teraz Dawid Kubacki przekazał najnowsze informacje ws. stanu zdrowia swojej żony. Skoczek ujawnił, co powiedzieli mu w tej sprawie lekarze, którzy opiekują się Martą Kubacką.

Dawid Kubacki przekazał najnowsze wieści nt. stanu zdrowia swojej żony

Kubacki rozmawiał z Eurosportem, gdzie ujawnił, jak obecnie czuje się jego małżonka. Okazuje się, że są to dobre informacje, ponieważ stan zdrowia Marty Kubackiej regularnie się poprawia.

– Na szczęście jej stan zdrowia się poprawia. Jest lepiej. Robimy postępy – powiedział Dawid Kubacki, a wszystkim fanom skoków narciarskich w Polsce spadł z serca potężny kamień.

To jednak nie koniec. Skoczek ujawnił bowiem, co powiedział mu jeden z lekarzy opiekujących się jego żoną. – Jak rozmawiałem z lekarzem, to tak szybki powrót do wartości zbliżonych do norm, to powoli kategoryzowałby jako cud – oświadczył.

Przeczytaj również: