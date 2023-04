Czy w niedzielę palmową trzeba iść do kościoła? Czy brak palmy jest grzechem? Odpowiadamy na pytania, które z pewnością zadaje sobie część katolików.

Czy w niedzielę palmową trzeba iść do kościoła? To pytanie zadają sobie niektórzy katolicy. Zacznijmy więc od tego, czym jest to święto w Kościele Katolickim. Niedziela palmowa to święto ruchome w kalendarzu katolickim, które przypada 7 dni przed Wielkanocą. Może wypaść w okresie od 15 marca do 18 kwietnia.

Święto zostało ustanowione po to, by uczcić pamięć przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Na miejscu Zbawiciel był witany przez miejscową ludność gałązkami. To właśnie stąd wziął się obyczaj przynoszenia do kościoła palm.

Wracając do meritum i odpowiadając na pytanie czy w niedzielę palmową trzeba iść do kościoła, to… tak! Do kościoła, jeżeli oczywiście jesteś katolikiem, udać się powinieneś. Z bardzo prostej przyczyny – niedziela palmowa, jak sama nazwa wskazuje, przypada w niedzielę, a Dziesięć Przykazań Bożych, jak i katechizm Kościoła Katolickiego wskazują jasno, że jest to dzień, który należy święcić.

Czy brak palmy jest grzechem?

Drugie z pytań, które niekiedy nurtuje katolików dotyczy posiadania palmy w niedzielę palmową. Czy jeżeli nie weźmiemy jej do kościoła to będziemy musieli spowiadać się z tego przy najbliższej okazji?

Otóż nie. Święcenie palm jest po prostu tradycją i nie ma na ten temat zapisu w prawie kanonicznym. Oznacza to, że Kościół Katolicki nie nakłada na swoich wiernych obowiązku posiadania palmy.

Wielu z nas i tak nie wyobraża sobie jednak wyjścia na niedzielną mszę świętą bez palmy, dlatego z całą pewnością kościoły będą pełne osób dzierżących w rękach ten symbol zbliżających się świąt.

Przeczytaj również: