Dawid Kubacki udzielił krótkiego wywiadu w Studiu Skoków TVN. Nasz zawodnik opowiedział o problemach zdrowotnych swojej małżonki Marty.

Historia, której bohaterami są Dawid Kubacki i Marta Kubacka wstrząsnęła całą Polską. Żona naszego skoczka niespodziewanie trafiła do szpitala, a jej stan był ciężki. Powodem było schorzenie kardiologiczne.

Informacja o tej tragedii spadła na wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Szczególnie, co zrozumiałe, na Dawida Kubackiego, który ostatecznie zrezygnował z dalszej rywalizacji w Pucharze Świata. To logiczne, ponieważ trudno wyobrazić sobie, by w takich okolicznościach kontynuować sportową rywalizację.

Teraz, gdy od choroby Marty Kubackiej minął już jakiś czas, Dawid Kubacki zabrał głos ws. jej stanu zdrowia. Skoczek gościł w Studiu Skoków TVN, gdzie szczerze opowiedział o całej sytuacji.

Dawid Kubacki szczerze o chorobie żony

– Ten pierwszy tydzień był naprawdę bardzo mocną walką o to, żebyśmy mieli nad czym pracować i mieli się, o co martwić – powiedział Dawid Kubacki. – Staramy się cieszyć tym, że możemy mieć te problemy, że możemy się z nimi zmierzyć – dodał reprezentant Polski.

– Dla mnie, osobiście, to co mnie podnosi na duchu jest to, że rzeczywiście z dnia na dzień są postępy. Z dnia na dzień coś się poprawia, jest lepiej – podsumował wyraźnie poruszony Kubacki. Wcześniej, w rozmowie z Eurosportem, skoczek przyznał, że jeden z lekarzy powiedział mu, iż poprawiające się szybko parametry zdrowotne jego małżonki można traktować w kategoriach „cudu”.

To co podnosi mnie na duchu, to to ze z dnia na dzień są postępy…” – Dawid Kubacki w rozmowie dzisiaj w studiu skoków TVN. Dawid cieszymy się razem z Tobą, ściskamy kciuki i ZDROWIA!!!! #skijumpingfamily pic.twitter.com/CfnKejWPa8 — Sebastian Szczęsny (@seba_szczesny) April 2, 2023

