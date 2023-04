Klaudia Jachira swoim zdjęciem z kremówką papieską wywołała oburzenie. Ostro zareagowała zwłaszcza Zofia Klepacka. Znana sportsmenka w niewybredny sposób skomentowała… wygląd posłanki Koalicji Obywatelskiej. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

2 kwietnia w całej Polsce wspominano papieża Jana Pawła II. W ramach upamiętnienia Karola Wojtyły w pociągach pendolino wręczano pasażerom kremówki papieskie. Miało być to nawiązanie do faktu, iż był to ulubiony przysmak Jana Pawła II.

Akcja wywołała ogromne jednak emocje, zwłaszcza u polityków lewicowych. Skrytykowali ją m.in. Adrian Zandberg i Paulina Matusiak. – Czy kremówka zostanie w Intercity na stałe w ramach żywieniowej rewolucji? Nie wiem. Natomiast dość smutne jest to, że prawica dobre imię i dziedzictwo Jana Pawła II próbuje ratować kremówkami – zastanawiała się posłanka Lewicy.

W ostry sposób akcję w polskich pociągach podsumowała Klaudia Jachira. Posłanka opozycji zamieściła zdjęcie z papieskim przysmakiem. Widać na nim, jak Jachira zdecydowanym gestem odrzuca kremówkę. „Jeżeli chodzi o kremówki, to dziękuję – NIE!” – ogłosiła.

Jachira odpowiada: Zofia Klepacka znalazła wreszcie konkurencję, w której czuje się najlepiej

Jej wpis wywołał mnóstwo komentarzy. Jak donosi portal se.pl komentarz zamieściła Zofia Klepacka. „No lepiej nie bo i tak już masz tłustą du…” – zareagowała.

Na odpowiedź Jachiry nie trzeba było długo czekać. „Zofia Klepacka znalazła wreszcie konkurencję, w której czuje się najlepiej: chamskie komentarze” – odparła posłanka.