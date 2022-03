Chwilówki to coraz chętniej wybierana forma pożyczek. Ich szczególną cechą jest fakt, że można je brać w zasadzie w każdej sytuacji finansowej. Oczywiście, pod warunkiem, że oferują je firmy pozabankowe, które podchodzą do klientów znacznie mniej rygorystycznie niż tradycyjne placówki bankowe. Co więcej, oprócz tradycyjnych chwilówek na krótki termin, istnieje też możliwość wzięcia pożyczki np. na okres 6 miesięcy.

Pożyczka dla bezrobotnych

Mogłoby się wydawać, że w przypadku posiadania negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, wzięcie pożyczki jest w zasadzie niemożliwe. Tak samo, jeśli nie posiadamy umowy o pracę lub zmagamy się z problemami komorniczymi. Tymczasem, instytucje pozabankowe takich pożyczek udzielają nawet osobom bezrobotnym. O tym, jak to wygląda, przeczytacie na portalu: https://pozyczka4you.pl/kredyt-dla-bezrobotnych-bez-zaswiadczen-o-dochodach/.

Wzięcie chwilówki wiąże się jednak z pewnymi wadami. Najczęściej są to stosunkowo niskie kwoty tj. do kilku tysięcy złotych. Po drugie, są one dość wysoko oprocentowane, więc musimy mieć świadomość, czy rzeczywiście będziemy w stanie spłacić należności w danym terminie. Niektóre instytucje pozabankowe oferują także tzw. darmowe pożyczki. Jest to forma marketingowej promocji dedykowana nowym klientom. Takie pożyczki nie są oprocentowane, więc oddajemy dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy

Jak wygląda proces wzięcia chwilówki?.

Gdy już znajdziemy interesującą nas ofertę, musimy wejść na stronę internetową pożyczkodawcy i wypełnić krótki formularz. Wypełnianie wniosku trwa chwilę, bo liczba formalności, których trzeba dopełnić ograniczona jest do minimum. Wszelkie informacje na ten temat i nie tylko sprawdź na Pozyczka4you – to renomowany portal, na który zdecydowanie warto zajrzeć, przygotowując się do wzięcia pożyczki.

Wracając do tego, jak wygląda proces wzięcia chwilówki, to wystarczy podać numer konta bankowego, serię i numer dowodu osobistego, dane adresowe, dane osobiste i PESEL. Sam proces trwa kilkanaście minut i po pozytywnym rozpatrzeniu pieniądze od razu lądują na naszym koncie.

Spłacanie chwilówki składa się z tzw. części kapitałowej, oprocentowania oraz ewentualnych dodatkowych opłat, jak np. opłaty administracyjne czy prowizje. Takie rozwiązanie jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych kredytów, których czasami nie sposób wziąć, np. przez inne zobowiązania finansowe (długi) lub negatywną historię kredytową. Instytucje pozabankowe z pewnością też ten fakt zweryfikują, ale w zależności od rodzaju oferty, znacznie chętniej udzielają pożyczek bez względu na sytuację finansową danej osoby.

Materiał zewnętrzny partnera