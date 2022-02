Andrzej Chyra opublikował wiadomość do Andrzeja Dudy. Popularny aktor zwraca się z apelem do prezydenta RP o zawetowanie ustawy.

Andrzej Chyra w ostatnich latach wielokrotnie wyrażał ostre opinie pod adresem rządzących. Protestował w obronie sądownictwa, przeciwko wpływom Kościoła oraz pomysłom PiS i krytykował narodowe przywary Polaków.

„Zaściankowość, ultrakatolicyzm, homofobia, ksenofobia, zajadłość, egoizm. To przykład typowego zwykłego Polaka” – ogłosił na Instagramie.

Ostatnio Chyra postanowił przypomnieć o niekorzystnej, jego zdaniem, ustawie wprowadzającej zmiany w polskim szkolnictwie. Chodzi o lex Czarnek. „Dziś protestuję przeciw przedwojennej przemocowo-religijnej szkole jaką nam Czarnek gotuje. Protestujmy!” – apelował kilka miesięcy temu.

Ustawa została jednak przegłosowana w Sejmie i teraz jedyną osobą, która może zablokować jej wejście w życie jest prezydent Andrzej Duda. Chyra doskonale o tym wie. Artysta postanowił nagrać film, w którym apeluje do głowy państwa o weto.

„Panie prezydencie, proszę zawetować ustawę 'lex Czarnek’. Nie chcę szkoły urzędników, tylko szkołę nauczyciel, uczniów i rodziców” – mówi na nagraniu opublikowanym na profilu na Instagramie.

Aktor odwołał się do osobistego przykładu. Zdradził, że w tym roku jego własne dziecko rusza do szkoły. – W tym roku mój syn idzie pierwszy raz do szkoły. Chciałbym, żeby trafił do szkoły wrażliwej na kulturę, otwartej na świat i jego różnorodność, dającej szacunek i ciepło. A przede wszystkim takiej, do której będzie chciało mu się chodzić – oświadczył.