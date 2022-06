Metoda obróbki materiałów z wykorzystaniem tlenu znana jest od dziesiątek lat. Cięcie tlenem wykorzystuje się powszechnie. Jednak czy jest to sposób na obróbkę dosłownie każdego materiału, czy może istnieją jakieś ograniczenia? Co jeszcze warto wiedzieć o cięciu tlenem? Wyjaśniamy!

Cięcie tlenowe i jego charakterystyka

Aby zrozumieć, do obróbki jakich materiałów nadaje się cięcie tlenem, trzeba najpierw poznać charakterystykę tej metody. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega cięcie łukowe tlenem. Otóż jest to proces obróbki materiału poprzez jego podgrzanie, a następnie utlenienie. W wyniku tych procesów dochodzi do przebicia materiału.

Warto mieć na uwadze, że parametry cięcia tlenowego mogą być bardzo różne. W kwestii różnorodności obróbek z wykorzystaniem tlenu należy wspomnieć również o wykorzystywanych gazach palnych. Najpowszechniej wykonuje się cięcie acetylenowo-tlenowe. Niemniej jednak trzeba pamiętać też o tym, że cięcie tlenowe można przeprowadzić też z wykorzystaniem propanu.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest cięcie łukowo tlenowe. W tym przypadku źródłem ciepła jest łuk elektryczne. Pod tym względem spawanie gazowe i cięcie tlenowe są nieco podobnymi procesami. Nie należy ich jednak mylić. Są to dwie różne procedury, a ich zadania są wręcz przeciwne.

Cięcie metali tlenem — jakie materiały poddaje się obróbce?

Jak już wcześniej wskazaliśmy, aby cięcie tlenowe było możliwe, konieczne jest podgrzanie materiału. Wykorzystuje się do tego różne gazy lub łuk elektryczny. Warunkiem powodzenia zabiegu jest osiągniecie temperatury zapłonu materiału.

Tym samym, w przypadku tworzyw, których temperatura zapłonu jest wysoka, obróbka tlenem nie znajdzie zastosowania. W praktyce wykonuje się jedynie cięcie metali tlenem. W dodatku nie wszystkich, a jedynie wybranych. Przede wszystkim pewnych rodzajów stali.

Zwykle cięcie tlenem wykonuje się w stali niskostopowych i niskowęglowych. Obróbce tą metodą poddaje się też blachy pokryte korozją. W przypadku materiałów, które można poddać cięciu tlenem, jest to jedna z najczęściej stosowanych metod. Dlaczego? O tym w dalszej części tekstu.

Dlaczego cięcie tlenem jest tak popularne?

Oczywiście za popularność cięcia metali tlenem odpowiadają zalety tego rozwiązania. Jest to metoda gwarantująca dużą precyzję cięcia. Co więcej, sprawdza się w przypadku bardzo grubych materiałów. Jeśli do przecięcia jest pakiet blach, często cięcie acetylenowo-tlenowe okazuje się jedynym sensownym rozwiązaniem.

Co więcej, możliwe jest cięcie materiału pod bardzo różnymi kątami. Ta elastyczność daje możliwość osiągnięcia dowolnych, wyznaczonych celów obróbki. Jakby tego było mało, cięcie tlenowe to metoda ekonomiczna. Sprzęt jest stosunkowo tani, podobnie jak jego eksploatacja.

Cięcie acetylenowo-tlenowe czy propanowo-tlenowe?

Warto przyjrzeć się nieco kwestii doboru odpowiedniego gazu palnego. Zasadniczo cięcie acetylenowo-tlenowe to wygodniejsze rozwiązanie. Efekty pracy są podobne, jednak proces z wykorzystaniem acetylenu przeprowadza się szybciej niż w przypadku propanu. Jednocześnie jest to droższa opcja. Zatem o wyborze konkretnego gazu decydują głównie kwestie ekonomiczne.

Nie można stwierdzić, że cięcie tlenowe umożliwia obróbkę wszystkich tworzyw. W zasadzie zakres materiałów jest bardzo ograniczony. Jednak parametry cięcia tlenowego wynagradzają ten brak wszechstronności. Zwykle jeśli zastosowanie cięcia metali tlenem jest możliwe, okazuje się ono najlepszym wyborem.

