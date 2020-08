Na ten moment nie ma wysokiego prawdopodobieństwa, by do listy powiatów z restrykcjami dołączyło jakiekolwiek miasto wojewódzkie – powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Podczas konferencji prasowej Cieszyński został zapytany o to, czy Kraków dołączy do listy powiatów ze zwiększonymi obostrzeniami w związku z ogniskami zachorowań na koronawirusa.

Wiceszef MZ odparł, że „na ten moment nie ma wysokiego prawdopodobieństwa, by do listy powiatów z restrykcjami dołączyło jakiekolwiek miasto wojewódzkie”. Podkreślił jednocześnie, że sytuacja we wszystkich powiatach jest monitorowana na bieżąco.

Od soboty w 19 powiatach w Polsce obowiązują dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. W zależności od skali obostrzeń, powiaty obięto strefami czerwoną lub żółtą.

Strefa czerwona obejmuje w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim – nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński. Strefa żółta obejmuje w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim – jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim – powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim – pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.(PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk / PAP