W poniedziałek rano doszło do groźnego wypadku w okolicach Mysłowic. Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A4, co doprowadziło do dużych utrudnień w ruchu drogowym. Kierowca pojazdu doznał obrażeń.

Do wypadku, w którym poszkodowany został kierowca ciężarówki, doszło w pobliżu węzła autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. Leżąca na jezdni ciężarówka zablokowała dwa pasy autostrady A4 w kierunku Krakowa. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informowało, że ruch pojazdów w stronę Krakowa odbywał się pasem zjazdowym z A4 na S1.

Ciężarówka przewoziła ciężki metalowy element, który na skutek wypadku wypadł na jezdnię. Na miejscu pracowały służby drogowe i policjanci. Normalny ruch udało się przywrócić około godz. 12:00.

To nie wszystko, bo jak informuje radio RMF FM i Policja Śląska w mediach społecznościowych, trzy kilometry wcześniej na węźle Mysłowice przed godziną 10:00 zderzyły się 3 ciężarówki. Również w tym miejscu doszło do zablokowania ruchu drogowego.

