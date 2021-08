Chryscina Cimanouska, białoruska sportsmenka odmówiła powrotu do kraju po tym, jak skrytykowała trenerów. Azyl otrzymała w Polsce. Biegaczka zdecydowała się przedstawić opinii publicznej, jakie groźby otrzymywała od białoruskich służb.

„Chciałabym kontynuować karierę sportową, ale teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo” – powiedziała agencji AP białoruska sprinterka Kryscina Cimanouska. „Teraz chcę bezpiecznie dotrzeć do Europy, spotkać się z ludźmi, którzy mi pomagali, i podjąć decyzję, co dalej” – dodała.

„Bardzo chciałabym kontynuować karierę sportową, bo mam dopiero 24 lata i planowałam jeszcze przynajmniej dwa starty na olimpiadzie. Teraz jednak jedyne, czym się martwię, to moje bezpieczeństwo” – oświadczyła.

Cimanouska ujawniła, że białoruscy urzędnicy sportowi „dali jej do zrozumienia, że po powrocie do kraju czeka ją jakiś rodzaj kary”. Według jej relacji „były też zawoalowane aluzje, że czeka ją (coś) więcej”.

Powiedziała również, że ma nadzieję, że urzędnicy sportowi, którzy podjęli decyzje o jej odsunięciu od Igrzysk i próbowali zmusić ją do wyjazdu na Białoruś, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności „lub że przeprowadzone zostanie śledztwo (by ustalić), kto wydał to polecenie, podjął decyzję, że nie mogę startować”.

Chryscina Cimanouska otrzyma azyl w Polsce

Przypomnijmy, Chryscina Cimanouska to białoruska biegaczka, która otrzymała polecenie powrotu do kraju. Jak przekonywała, jest to kara za wcześniejszą krytykę trenerów. Kobieta wyznała również, że boi się o swoje życie, ponieważ po powrocie do kraju mogłaby trafić do więzienia.

Białoruskiej biegaczce udało się uciec i schroniła się w hotelu, gdzie była pod ochroną japońskiej policji. Później pojawiła się pomoc ze strony ambasady RP w Tokio, gdzie trafiła Białorusinka. 2 sierpnia uzyskała tam wizę humanitarną. Teraz planowany jest jej przylot do Polski, do naszego kraju ma trafić w czwartek, 4 sierpnia. Również jej mąż opuścił Białoruś i ruszył do Kijowa.

