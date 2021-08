Chryscina Cimanouska znalazła się jedną z głównych postaci mediów na całym świecie. Białoruska sportsmenka odmówiła powrotu do kraju po tym, jak skrytykowała trenerów. Azyl otrzymała w Polsce, przez co media z całego świata znów piszą o naszym kraju.

Chryscina Cimanouska to białoruska biegaczka, która otrzymała polecenie powrotu do kraju. Jak przekonywała, jest to kara za wcześniejszą krytykę trenerów. Kobieta wyznała również, że boi się o swoje życie, ponieważ po powrocie do kraju mogłaby trafić do więzienia.

Białoruskiej biegaczce udało się uciec i schroniła się w hotelu, gdzie była pod ochroną japońskiej policji. Później pojawiła się pomoc ze strony ambasady RP w Tokio, gdzie trafiła Białorusinka. 2 sierpnia uzyskała tam wizę humanitarną. Teraz planowany jest jej przylot do Polski, do naszego kraju ma trafić w czwartek, 4 sierpnia. Również jej mąż opuścił Białoruś i ruszył do Kijowa.

Całe zdarzenie odnotowały media z całego świata, między innymi Associated Press. Szeroko o sprawie piszą również inne media. „Polska daje wizę humanitarną białoruskiej biegaczce olimpijskiej, która odmówiła powrotu do domu” – pisze CNN. „Polska oferuje azyl dla białoruskiej biegaczki, jej mąż ucieka na Ukrainę” – czytamy z kolei w „The Independent”.

Czytaj także: Mamy kolejny medal w Tokio! „Chyba w to nie uwierzę” [WIDEO]

Żr.: Wprost