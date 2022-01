Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem Marcina Fijołka w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Poinformował tam między innymi, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o ponad 10 tysiącach nowych zakażeń. Zdradził również, co dalej z obostrzeniami.

Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z początkiem piątej fali pandemii w Polsce. Oznacza to, że spełnia się czarny rządowy scenariusz, w którym rozpocznie się ona z wysokim poziomem zakażeń. Wiceminister zdrowia ujawnił na antenie Polsat News, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o ponad 10 tysiącach nowych zakażeń. Oznacza to wzrost o ponad 34 procent w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia.

Mimo to, na razie nie ma planów, by rozszerzać obowiązujące restrykcje. „Jeśli chodzi o obostrzenia, w tej chwili nie planujemy żadnych nowych obostrzeń wprowadzać” – stwierdził Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia poinformował, że rząd skupia się między innymi na zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed wariantem Omikron, który odpowiada już za co piąty – szósty przypadek w naszym kraju. „Staramy się troszeczkę wyjść wcześniej, przed tą piątą falą, i tak na przykład dzisiaj z ARM wyjeżdża do obywateli naszego kraju 200 milionów maseczek chirurgicznych plus 10 milionów maseczek FFP2, czyli tych maseczek, które praktycznie w 94 procentach chronią przed zakażeniem, przed aerozolem, gdzie znajdują się drobnoustroje. Chcemy w tej chwili dedykować do tych województw, gdzie jest duży wzrost zakażeń, czyli do Małopolski, Mazowsza, także województw tzw. ściany wschodniej” – powiedział.

Czytaj także: Wiceminister zdrowia ujawnił nowe dane o zakażeniach. „Piąta fala puka do granic”

Żr.: Polsat News