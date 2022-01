Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie „Graffiti” na antenie Polsat News ujawnił nowe dane o zakażeniach COVID-19 w Polsce. Niestety, mamy wzrost o ponad 34 procent w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. „Piąta fala puka do granic” – stwierdził Kraska.

Kolejny tydzień znów przynosi wzrosty zakażeń COVID-19 w Polsce. Waldemar Kraska ujawnił na antenie Polsat News, że w dzisiejszym raporcie resortu zdrowia pojawi się informacja o ponad 10 tysiącach zakażeń. „Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze dane, to są oczywiście dane z weekendu, to jest 10 445 nowych przypadków, ale jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 procent” – powiedział.

Wiceminister zdrowia poinformował, że co piąta – szósta próbka to wariant Omikron. Kraska stwierdził, że trend wzrostowy utrzymuje się już od kilkunastu dni i rząd przygotowuje się na najgorsze. „Piąta fala puka do granic” – stwierdził.

Waldemar Kraska pytany był również o szczyt piątej fali. Jego zdaniem, powinien on nastąpić w ciągu dwóch – trzech tygodni. „Wtedy Omikron powinien już zdominować wariant Delta” – powiedział.

Pełny raport Ministerstwa Zdrowia ukaże się o godzinie 10:30.

Żr.: Polsat News