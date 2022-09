Po błyskawicznych sukcesach, w ostatnich dniach kontrofensywa Ukrainy nieco ucichła. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraźnie zaznaczył jednak, że ona się nie skończyła. Obecnie trwają przygotowania do kontynuowania działań.

Kontrofensywa sił ukraińskich odniosła w ostatnim czasie duży sukces, szczególnie na wschodzie kraju. Ukraińcy wyzwolili niemal całe terytorium obwodu charkowskiego, odnieśli również pewne sukcesy w obwodach ługańskim oraz chersońskim.

W ostatnich dniach o kontrofensywie znów zrobiło się nieco ciszej. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia jednak, że ona się nie zakończyła. „Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii, ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina” – powiedział.

Zełenski w swoim przemówieniu wymienił jednostki zaangażowane w obronę kraju. „Nie nie rozmawiamy o tym, co nie jest nasze. Tylko nasze słowa, ukraińskie słowa, brzmią. Każdego ranka, każdego popołudnia, każdego wieczoru, każdej nocy – już od 207 dni. Brzmią dzięki Siłom Zbrojnym Ukrainy, dzięki Siłom Operacji Specjalnych, dzięki Głównemu Zarządowi Wywiadu, dzięki Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, dzięki obronie terytorialnej, dzięki straży granicznej i całemu systemowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – od Gwardii Narodowej i Policji Narodowej po ratowników Państwowego Pogotowia Ratunkowego” – mówił.

Źr.: Polsat News