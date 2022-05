Justyna Gotkowska, ekspertka z Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem porannej Rozmowy w RMF FM. Tematem była rzecz jasna kwestia wojny na Ukrainie.

Justyna Gotkowska, która zajmuje się tematyką wschodu, komentowała wydarzenia na Ukrainie. Podczas rozmowy przeprowadzonej na antenie RMF FM mówiła m.in. o tym, ile – w jej ocenie – będzie trwała wojna za naszą wschodnią granicą. Zdaniem Gotkowskiej konflikt zbrojny może potrwać bardzo długo. – Ta wojna będzie trwała tygodnie, miesiące, a nawet lata – powiedziała ekspertka.

Ekspertka twierdzi również, że Ukraina w najbliższym czasie będzie potrzebowała ze strony Zachodu gigantycznego wsparcia. – Ukraina potrzebowała wszystkiego, i będzie potrzebowała wszystkiego w następnych latach. I Zachód powinien być na to przygotowany – powiedziała Justyna Gotkowska.

💬 @jgotkowska (@OSW_pl)w #RozmowaRMF: Ukraina potrzebowała wszystkiego, i będzie potrzebowała wszystkiego w następnych latach. I Zachód powinien być na to przygotowany — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) May 10, 2022

Gotkowska przyznaje również, że wydarzenia za naszą wschodnią granicą generują zagrożenia dla Polski. Największe w sytuacji, gdy Rosjanie nie ugrzęźliby na Ukrainie i udałoby im się złamać opór broniących. Wówczas, zdaniem ekspertki, Polska mogłaby być kolejnym celem Władimira Putina. – Naszym celem jest to, żeby Rosja ugrzęzła na Ukrainie. Bo jeśli nie, to my możemy być następni – powiedziała.