Ubezpieczenie zbiorowe jest jednym z dodatków pracowniczych pozapłacowych. Na pewno zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową dodatkową. Sprawdźmy, co powinniśmy wiedzieć o tym ubezpieczeniu. Czy warto do niego przystąpić? Przyszła pora, aby się tego przekonać.

Niezmiernie popularne ubezpieczenie

Ubezpieczenie zbiorowe to niezmiernie popularny ubezpieczeniowy produkt. Czasami takowe ubezpieczenie posiadamy, ale nawet sobie z tego nie zdajemy sprawę. Takowe Oferuje je wielu pracodawców. Jest to jeden z dodatków podstawowych pozapłacowych, który to nam zapewnia ochronę dodatkową i to w cenie mocno konkurencyjnej. Musimy być na pewno świadomi tego, że ubezpieczenie zbiorowe w pracy ma sporo zalet. Sprawdźmy, o jakie zalety chodzi. Są to:

brak załatwiania żadnych formalności,

niskie ceny ubezpieczenia,

dopłata pracodawcy.

Jak działa ubezpieczenie zbiorowe?

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem, które powinien posiadać każdy z nas. Polisę można wykupić w sposób indywidualny. Dzięki temu swoje ubezpieczenie można dostosować pod same potrzeby. Możemy jednak dołączyć także do zbiorowego ubezpieczenia. Oczywiście pracodawca musi u siebie mieć taką możliwość. Zasady działania indywidualnych ubezpieczeń oraz zbiorowych są bardzo podobne. Różnica na tym polega, że ubezpieczenie indywidualne zostać może dosłownie stworzone pod daną osobę.

Ubezpieczenie zbiorowe cechuje się na pewno mniejszą elastycznością. Jego zakres bezpośrednio ustala z ubezpieczycielem sam pracodawca. Jeśli chodzi o pracownika, to on może podjąć jedynie decyzję, czy dołączy do danego ubezpieczenia, czy też nie. Czasami jest jednak tak, że za opłata dodatkową pracodawca może zwiększyć sumę ubezpieczeniową lub też zwiększenie zakresu ochrony, jednak wiąże się nadal to z koniecznością akceptacji pewnych warunków. Indywidualne modyfikacje w grupowym ubezpieczeniu są raczej niemożliwe.

Na pewno bardzo nam odpowiada to, że ubezpieczenie zbiorowe w bardzo dużej części jest jednak finansowane przez pracodawcę. Oznacza to nic innego jak to, że nieduże stosunkowo pieniądze lub też nawet bez kosztów dodatkowych możemy się cieszyć konkretną ubezpieczeniową ochroną. W kontekście kosztów ubezpieczeń zbiorowych warto wspomnieć, że w porównaniu z indywidualnymi polisami są one zwykle bardzo tańsze. Z uwagi na charakter zbiorowego ubezpieczenia, a tym samym także rozłożenia ryzyka na dużej grupie osób, ubezpieczeniowe firmy proponują znacznie niższe składki.

Dla kogo ubezpieczenia zbiorowe?

Z uwagi na sam charakter ubezpieczenia zbiorowego nie możemy przystąpić do niego po prostu ot tak. Możliwe to jest wyłącznie w przypadku, gdy nasz pracodawca zaoferuje nam takową możliwość. Nie każdy tak naprawdę wie, że ubezpieczenie dzieci, które jest oferowane w szkołach to także ubezpieczenie zbiorowe. Ubezpieczenie grupowych ubezpieczeń wiąże się z pewnymi podatkowymi korzyściami, a poza tym zwiększa samą atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Więcej o tym ubezpieczeniu można poczytać tutaj https://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ubezpieczenia-na-zycie/0.html.

