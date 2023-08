Bartłomiej Radziejewski, politolog, ekspert z „Nowej Konfederacji”, skomentował śmierć Jewgienija Prigożyna. Ocenił również, co to oznacza w kontekście pozycji Władimira Putina.

Radziejewski nie ma najmniejszych wątpliwości, że śmierć Jewgienija Prigożyna to z perspektywy Władimira Putina istotne zdarzenie. Ekspert uważa bowiem, że to realne wzmocnienie pozycji rosyjskiego dyktatora.

– W związku z nową falą myślenia życzeniowego w debacie warto zauważyć, że – ustawka czy nie – wiadomość o śmierci Prigożyna wzmacnia Putina – ocenił Radziejewski w swoim twitterowym wpisie.

Ekspert dodaje również, że Putin pokazuje w ten sposób, iż „wykańcza zdrajców i przeciwników, czyli po rosyjsku, realnie rządzi”. – Kto chciał na kanwie tzw. buntu Prigożyna i rzekomej dramatycznej słabości Putina coś ugrać w tamtejszym systemie władzy, miał generalnie czas do wczoraj. – podsumował.

23 sierpnia Radziejewski pisał natomiast, że przekonał się do tezy, iż bunt Grupy Wagnera przeciwko Putinowi był tzw. „maskirowką”, czyli maskowaniem operacyjnym. – Z czasem przekonałem się do hipotezy, że tzw. bunt Prigożyna był maskirowką, służącą przerzutowi sił, konsolidacji władzy i zbadaniu reakcji Zachodu. Jeśli tak, to upozorowanie jego śmierci i zemsty Putina w symboliczną miesięcznicę „puczu” byłoby logicznym zwieńczeniem spektaklu – oceniał, gdy nie było jeszcze oficjalnych doniesień o śmierci Prigożyna.

