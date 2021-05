Jak zwykle przy okazji zakończenia sezonu, zaczęły się pojawiać plotki o ewentualnym transferze Roberta Lewandowskiego. W rozmowie z „Bildem” stanowczo odniósł się do nich szef Bayernu Monachium, Karl-Hein Rummenigge.

Plotki o ewentualnym transferze Roberta Lewandowskiego pojawiają się regularnie od kilku lat. Nie inaczej jest w tym sezonie, zwłaszcza że Polak prezentuje znakomitą formę. Strzelił w tym sezonie Bundesligi 39 bramek i brakuje mu tylko dwóch trafień do pobicia niemal 50-letniego rekordu Gerda Muellera, który w swoim najlepszym sezonie strzelił w lidze niemieckiej 40 goli.

Kilka lat temu szczególnie głośno było o możliwości przejścia Lewandowskiego do Realu Madryt. Królewscy wciąż często pojawiają się, jako potencjalny cel transferu Polaka, jednak ostatnio w mediach głośno było również o zainteresowaniu napastnikiem ze strony Chelsea czy Manchesteru City. Lewandowski jeszcze przez dwa lata ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium i jest mało prawdopodobne, by klub chciał go wypuścić.

Szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z „Bildem” nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości. „Oczywiście, że zostaje! Kto sprzedaje piłkarza, który zdobywa 60 bramek rocznie?” – stwierdził. „Kiedy 1 lipca zostanie otwarte okno transferowe, pojawią się tysiące plotek. Najważniejsze jest, że fakty przemawiają za Bayernem. Robert wciąż ma tu dwuletni kontrakt i jego wypełnienie nie podlega dyskusji” – dodał.

Zdaniem Rummenigge, Robert Lewandowski jeszcze przez kilka lat będzie w stanie utrzymać tak wysoki poziom, jaki prezentuje obecnie. „Jest w świetnej formie i cieszymy się, że jest z nami. Taki poziom będzie w stanie utrzymać jeszcze przez kilka lat. Jest jedną z najważniejszych części tego zespołu i nie zamierzamy z niego rezygnować” – powiedział.

Źr.: Polsat Sport