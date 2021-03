W związku z pandemią koronawirusa, w czasie tegorocznych świąt Wielkanocnych tylko część wiernych Kościoła katolickiego będzie mogła uczestniczyć w nabożeństwach. Prymas Polski, abp Wojciech Polak zachęcał w rozmowie z Radiem Plus, by tradycyjne święcenie pokarmów wielkanocnych odbyć w domu.

W myśl nowych obostrzeń, od ubiegłej soboty w kościołach może przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych. Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała do proboszczów i biskupów, by przestrzegać rządowych zaleceń. Prymas Polski, abp Wojciech Polak, odniósł się w rozmowie z Radiem Plus do kwestii święcenia pokarmów wielkanocnych, które tradycyjnie odbywa się w Wielką Sobotę.

Arcybiskup przypomniał, że święcenie pokarmów może odbywać się między innymi poza kościołem. Przypomniał również, że nie jest to praktyka konieczna i nie stanowi istoty świąt. „Nawet jeśli to jest piękna tradycja, która nas tak bardzo pociąga. Przeżywając ten trudny czas, który wiąże się z rozszerzającą pandemią, możemy z tego zrezygnować” – powiedział.

Prymas Polski zachęcił, by pokarmy święcić w domach, podobnie jak to było w zeszłym roku. „Zostawimy ten wybór, nie będziemy prawnie tego odwoływać, ale bardzo bym zachęcał i apelował, byśmy pokarmy mogli poświęcić w naszych domach. To jest bardzo piękna tradycja i podkreślenie roli rodziny jako kościoła domowego” – mówił.

Źr.: Radio Plus