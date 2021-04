W ostatnim czasie fani Grzegorza Markowskiego mają powody do obaw. Wokalista w opublikowanym oświadczeniu przyznał, że ze względu na stan zdrowia, nie będzie mógł w najbliższym czasie wystąpić podczas planowanej trasy koncertowej. Teraz w rozmowie z Wirtualną Polską głos w sprawie zabrała jego menedżerka Anna Cieplicka.

Oświadczenie Grzegorza Markowskiego, jakie pojawiło się na profilu jego córki w mediach społecznościowych, wywołało niepokój fanów. Wokalista poinformował, że w najbliższym czasie z powodu stanu zdrowia nie będzie w stanie grać koncertów. Członkowie zespołu Perfect sami byli tym zaskoczeni stwierdzając, że pożegnalna trasa koncertowa, która była już przekładana ze względu na pandemię, odbędzie się, nawet bez obecności wokalisty.

Teraz w rozmowie z Wirtualną Polską do całej sytuacji odniosła się Anna Cieplicka. Menedżerka Grzegorza Markowskiego wyjaśniła, dlaczego pojawiło się oświadczenie. „Mogę od razu skomentować wszystkie fantastyczne plotki, które pojawiły się niemal natychmiast po opublikowaniu tego oświadczenia: nie, Grzegorz nie jest obłożnie chory, a tym bardziej umierający. Nic z tych rzeczy. Problem leży zupełnie gdzie indziej. Pożegnalna trasa anonsowana była jeszcze przed pandemią, koncerty miały się odbywać w dużych halach, bilety wyprzedały się natychmiast. A dziś wszystko się zmieniło i, jeśli dobrze pójdzie, te koncerty muszą się odbywać z udziałem tylko połowy publiczności” – powiedziała.

Co ze zdrowiem Grzegorza Markowskiego? Jest komentarz

Menedżerka Grzegorza Markowskiego zaznaczyła, że wokalista nie będzie na ten moment w stanie zagrać podwójnych koncertów. „A to oznacza, że trzeba będzie zagrać dwa koncerty, z których każdy trwa co najmniej półtorej godziny. To byłoby dla Grzegorza zbyt dużo. Nie chce zawieść fanów, więc postanowił wycofać się z tego planu – dodała menedżerka” – powiedziała.

Jednocześnie kobieta zaznaczyła, że fani na pewno będą mieli okazję zobaczyć jeszcze Grzegorza Markowskiego. Wokalista nie zamierza rezygnować z występów. „To nie tak, że Grzegorz już nigdy nie wyjdzie na scenę. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: to na pewno nie koniec. I nie chodzi o to, że Grzegorz nie chce grać z Perfectem. Na pewno będzie się pojawiał na mniejszych koncertach, na bardziej kameralnych imprezach. Fani i fanki nie muszą się bać, że nie usłyszą go na żywo” – zapewniła.

Źr.: WP