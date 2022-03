Wiele wskazuje na to, że w marcu nie zostanie podjęta decyzja o zniesieniu obowiązku zasłaniania ust i nosa w obiektach zamkniętych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Polsat News, że ma to związek z wyhamowaniem spadków zakażeń i napływem uchodźców z Ukrainy, gdzie poziom wyszczepienia jest mniejszy.

Minister zdrowia zwrócił uwagę na antenie Polsat News, że w ostatnim czasie obserwujemy zmniejszoną dynamikę spadku zakażeń. „My widzimy, bo patrzymy na to, co się w Polsce dzieje z COVID-19, że te spadki zakażeń – a były bardzo dynamiczne spadki zakażeń przez te ostatnie 2-3 tygodnie, gdzie z tygodnia na tydzień te spadki były rzędu 30 procent – że one wyhamowały” – powiedział. „Mówię przede wszystkim o liczbie infekcji, bo one rzeczywiście wyhamowały i teraz już te spadki z tygodnia na tydzień są rzędu 3-5 procent” – dodał.

Adam Niedzielski odniósł się do kwestii zniesienia pozostałych obostrzeń, w tym obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Minister zdrowia stwierdził, że wobec wyhamowania spadków zakażeń i napływu uchodźców z Ukrainy „podejmowanie teraz decyzji dotyczących np. tego, co dalej z maseczkami, musi troszeczkę zostać zawieszone”. „Myślę, że ta maseczka, te podstawowe zasady, które pozwalają zachować względnie to bezpieczeństwo epidemiczne – powinniśmy stosować. (…) Ja jestem zwolennikiem, żebyśmy na razie tych maseczek do końca marca nie zdejmowali” – powiedział.

Niedzielski: „Myślimy, żeby kwiecień był okresem, kiedy podejmiemy te decyzje”

Adam Niedzielski stwierdził, że prędko może nastąpić zakończenie stanu pandemii w Polsce. Nie oznacza to jednak końca zagrożenia. „Ale stan zagrożenia pandemicznego utrzymamy w Polsce jeszcze przez jakiś czas, bo przypomnę, że to jest taka stopniowalność, i zanim jest stan pandemii to jest stan zagrożenia pandemicznego” – mówił.

Kiedy zatem możemy spodziewać się zniesienia obowiązku noszenia maseczek? „Pewne te decyzje, które będą dotyczyły maseczek, izolacji domowej, kwarantanny (…) – to pewnie będą decyzje, które będą sumarycznie łączone” – poinformował. „Rzeczywiście tak o tym myślimy z panem premierem, żeby kwiecień był tym okresem, kiedy podejmiemy te decyzje” – dodał.

Czytaj także: Koronawirus. Resort podał najnowszy bilans pandemii w Polsce

Żr.: Polsat News