Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o kolejnym rekordzie zgonów w 4 fali pandemii COVID-19. – Lewica jako jedyny klub parlamentarny w Sejmie mówi jednoznacznie i od samego początku bardzo jasno, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę rzeź – mówił Krzysztof Śmiszek na konferencji prasowej w Sejmie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 794 zgonach osób z COVId-19 w ciągu ostatniej doby. Zaniepokojeni sytuacją są posłowie Lewicy. Parlamentarzyści namawiali w Sejmie do przyjęcia złożonego projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19.

– Lewica jako jedyny klub parlamentarny w Sejmie mówi jednoznacznie i od samego początku bardzo jasno, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę rzeź, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę falę nieszczęść, falę chorób i falę śmierci – Krzysztof Śmiszek.

Poseł Lewicy wyjaśnił w skrócie, czego dotyczy projekt. – Po pierwsze o obowiązkowym szczepieniu każdej dorosłej osoby, to nie jest nic nadzwyczajnego, że wprowadza się obowiązkowe szczepienia. Obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce obowiązuje już od kilkudziesięciu lat – zauważył.

– Po drugie projekt ustawy legislacyjnej Lewicy, to jest projekt ustawy o wolności, o wolności dla tych, którzy podjęli społeczny obowiązek zaszczepienia siebie i ochrony zdrowia i życia swojej społeczności – dodał.

Dotychczasowe postępowanie rządu ws. pandemii krytykowała za to Beata Maciejewska. – Pośród tych 794 osób, które umarły, ponad 600 to są osoby niezaszczepione, to są osoby, o które rząd polski nie zadbał – zauważyła.

– W rządzie i na zapleczu rządu są osoby, które są antyszczepionkowcami, które mówią Polkom i Polakom: „nie szczepcie się, to jest niepotrzebne, to jest wasza wolność, żeby nie przyjmować szczepionki” – podkreśliła.