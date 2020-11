„Mgła mózgowa” to pojęcie, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno. Ma to związek z zespołem objawów występujących po zakażeniu koronawirusem. Szacuje się, że zjawisko to w mniejszym lub większym stopniu może występować u nawet 30 procent ozdrowieńców.

Zaniki pamięci, problemy z koncentracją czy inne trudności neurologiczne to objawy, na które nawet na długo po ustąpieniu objawów COVID-19 narzekają ozdrowieńcy. Potocznie określa się je mianem „mgły mózgowej”. Zdaniem niektórych naukowców, problem może dotyczyć znacznej części chorych.

Neurolog, prof. Adam Kobayashi, mówił niedawno w rozmowie z WP abcZdrowie, że problem może dotyczyć nawet 30 procent ozdrowieńców. „Uważa się, że nawet 30 procent pacjentów zakażonych koronawirusem cierpi na mgłę mózgową. Z czym to jest związane? Na razie do końca nie wiadomo” – powiedział.

Ekspert wyjaśnia, czym może być „mgła mózgowa”

Zjawisko to na razie jest bardzo słabo rozpoznane, jednak między innymi we Francji rozpoczęły się już jego badania. Okazało się, że aż 34 procent badanych zgłaszało po przejściu COVID-19 problemy z pamięcią, a 27 procent trudności z koncentracją. „Miało ono miejsce zarówno u osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, jak i przechodzących infekcję łagodnie. W mniejszym badaniu przeprowadzonym na 124 ozdrowieńcach po 3 miesiącach od infekcji, pogorszenie funkcji poznawczych obserwowano u 36 procent osób” – mówił w rozmowie z WP abcZdrowie dr Adam Hirschfeld, neurolog z Oddziału Neurologii i Udarowego Centrum Medycznego HCP.

Dr Hirschfeld wyjaśnił również, skąd może brać się zjawisko „mgły mózgowej”. „Komórki nerwów węchowych umiejscowione w jamie nosowej stanowią bezpośrednią drogę do opuszki węchowej leżącej na dolnej powierzchni płatów czołowych. Upraszczając: płaty czołowe są odpowiedzialne za pamięć, planowanie działań i ich podejmowanie czy ogólnie sam proces myślenia. Stąd też pojawiła się koncepcja „mgły pocovidowej”, czyli pogorszenia tych konkretnych funkcji po przebytej chorobie w związku z uszkodzeniem płatów czołowych” – wyjaśnił.

Źr.: WP abcZdrowie