Izraelski badacz opisał związek między wysokim wskaźnikiem śmiertelności z powodu Covid-19 w czterech krajach europejskich, a znacznym poziomem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu (NO2) – informuje w piątek „Newsweek”.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Science of The Total Environment” Jaron Ogen z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze zidentyfikował na razie korelację między tymi czynnikami i konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy między zanieczyszczeniem NO2, a wyższym ryzykiem śmierci z powodu Covid-19.

Dwutlenek azotu jest gazem emitowanym m.in. w wyniku spalania paliw, jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu, powodując szereg poważnych schorzeń, takich jak nadciśnienie, cukrzyca i choroby układu krążenia.

Nieprzypadkowo wiele problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza jest takich samych jak te, które zwiększają ryzyko śmierci z powodu Covid-19, biorąc pod uwagę, że jest to choroba układu oddechowego – zauważają naukowcy.

Związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a COVID-19

Ogen odkrył, że na dzień 19 marca 78 proc. zgonów we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech miało miejsce w północnych Włoszech i środkowej Hiszpanii, gdzie występuje najwyższe stężenie dwutlenku azotu spośród badanych obszarów.

„Przewlekła ekspozycja [na NO2] może być ważnym czynnikiem, przyczyniającym się do wysokiego wskaźnika śmiertelności Covid-19, obserwowanego w tych regionach” – napisał Ogen. „Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że ekspozycja na NO2 powoduje stan zapalny w płucach, należy teraz zbadać, czy obecność początkowego stanu zapalnego jest związany z odpowiedzią układu odpornościowego na koronawirusa” – podkreślił.

Inne badanie, które ukazało się w kwietniu w „The New England Journal of Medicine” skupiło się na badaniu związku między liczbą zgonów na Covid-19, a długotrwałą ekspozycją na pył PM2,5 (o wymiarach 2,5 mikrometra lub mniejszych), uważany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Badanie naukowców z Uniwersytetu Harvarda wykazało, że w Stanach Zjednoczonych wzrost PM2,5 o jeden mikrogram na metr sześcienny związany jest z 15-procentowym wzrostem śmiertelności na Covid-19. (PAP)

Sprawdzone informacje na temat koronawriusa dostępne na oficjalne stronie rządowej: gov.pl