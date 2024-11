Nazywa Polaków z powodu ich narodowości, przeszkadza pracownikom slepów w galeriach handlowych, zakłóca spokój w środkach transportu i atakuje samochody. Tiktoker crawly swoimi działaniami wywołuje coraz większe oburzenie. Dziennikarzom „Faktu” udało się w końcu ustalić jakiej jest narodowości. Potwierdziły się spekulacje internautów!

Wczoraj informowaliśmy, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiada złożenie wniosku o wszczęcie procedury przymusowego wydalenia z Polski patostreamera crawly.

Działalność mężczyzny jest określana jako deprawowanie polskich dzieci. W swoich nagraniach uwiecznia m.in. przeszkadzanie sprzedawcom i obsłudze galerii handlowych, zakłóca spokój, a ostatnio także zaatakował – wraz z grupą fanów – samochody. Co więcej, crawly w rozmowie z rosyjskojęzycznym twórcą obrażał Polaków i zapewniał, że chciałby mieszkać w Moskwie.

„Patostreamer to Vladislav Oliynichenko, ukrywający się pod pseudonimem Crawly. Kilkaset razy dopuścił się w ostatnim czasie czynów, które można zakwalifikować jako naruszenia obowiązującego w Polsce prawa. (…) Zadeklarował ostatnio, że jego marzeniem jest mieszkanie w Rosji. W takim razie pomożemy mu zrealizować jego marzenia” – napisano na stronie OMZRiK.

Kim jest crawly? Właśnie ujawniono jego obywatelstwo!

Dotychczas wiadomo było, że patostreamer pochodzi zza wschodniej granicy. Teraz „Faktowi” udało się potwierdzić, że jest on obywatelem Ukrainy. Internauci masowo nawołują do wyrzucenia go z Polski.

Jak wynika z ustaleń Faktu, które potwierdziła stołeczna policja Crawly jest obywatelem Ukrainy🇺🇦 pic.twitter.com/9fUTYzXxVt — FAST INFO (@Fastinfoo) November 14, 2024

Crawly ma obywatelstwo ukraińskie.



Stołeczna policja potwierdza. pic.twitter.com/NZcU4dj05J — BOOP.PL (@boop_pl) November 14, 2024

