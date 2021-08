Trener Juventusu Massimiliano Allegri poinformował, że Cristiano Ronaldo chce odejść z drużyny. Portugalczyk nie zostanie powołany na najbliższy mecz Starej Damy. Wiele wskazuje na to, że zawodnik może odejść do jednej z drużyn w Manchesterze.

Cristiano Ronaldo do Juventusu Turyn trafił w 2018 roku. Przez trzy lata wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, zdobył 101 bramek i zanotował 22 asysty. Trener Starej Damy poinformował oficjalnie, że Portugalczyk zamierza odejść.

Podczas konferencji prasowej Massimiliano Allegri stwierdził, że Ronaldo powinien otrzymać podziękowania za to, co zrobił dla drużyny. „Wczoraj Cristiano mi przekazał, że nie chce już grać w Juventusie. Z tego powodu nie zostanie powołany na jutrzejszy mecz. Rzeczy się zmieniają, to część życia. Najważniejszy jest Juventus, życie toczy się dalej. Cristiano dał swój wkład w zespół, był zawsze gotowy, a teraz odchodzi. Należy mu podziękować za to, co dla nas zrobił. Był przykładem dla młodych piłkarzy, my za to idziemy dalej” – powiedział.

Na ten moment przyszłość Portugalczyka nie jest znana. Łączono go przede wszystkim z Manchesterem City, ale z najnowszych informacji medialnych wynika, że zespół miał wycofać się z transferu. W tej sytuacji Ronaldo może powrócić do Manchesteru United, gdzie grał zanim trafił do Realu Madryt.

Żr.: Sport.pl