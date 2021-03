Hiszpański dziennikarz sportowy Josep Pedrerol poinformował, że w rozmowach pojawił się temat powrotu do Realu Madryt Cristiano Ronaldo. Nie jest wykluczone, że latem Portugalczyk odejdzie z Juventusu Turyn i właśnie stolica Hiszpanii jest dla niego jednym z możliwych kierunków.

Real Madryt to klub, w którym Cristiano Ronaldo święcił swoje największe triumfy. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas powraca temat jego ewentualnego powrotu na Santiago Bernabeu. Tym bardziej, że Juventus Turyn w ostatnich latach na dość wczesnych etapach odpadał z Ligi Mistrzów, co dla Portugalczyka z pewnością jest ciosem.

Hiszpański dziennikarz sportowy Josep Pedrerol poinformował, że w ostatnim czasie agent Ronaldo Jorge Mendes poruszył temat ewentualnego powrotu zawodnika do Madrytu. „Jorge Mendes rozmawiał z Realem Madryt o sytuacji i powrocie Cristiano. Ton był nieformalny, ale relacje Mendesa z klubem są bardzo dobre, kontakt jest stały i pojawił się temat Cristiano. Nie było oferty, nie było żadnych negocjacji, ale został podjęty taki temat. Może nawet Cristiano o tym nie wie, ale rozmawiano na jego temat z Realem Madryt” – powiedział w programie „El Chiringuito”, a jego wypowiedź cytowana jest przez portal realmadryt.pl.

Cristiano Ronaldo odejdzie z Juventusu?

Nie jest wykluczone, że Cristiano Ronaldo będzie musiał latem odejść z Juventusu. Włoski klub chce przeprowadzić wiele zmian, a Portugalczyk zgarniając aż 31 milionów euro rocznie jest zdecydowanie najlepiej opłacanym zawodnikiem. Dla porównania, drugi w kolejce Matthijs de Light zgarnia „zaledwie” 8 milionów euro. Z pensji Ronaldo, Stara Dama mogłaby opłacić kilku innych zawodników.

Nie wiadomo również, czy Real Madryt byłby zainteresowany ponownym pozyskaniem Ronaldo. W ostatnim czasie częściej mówiło się, że na Santiago Bernabeu zostanie sprowadzony Kylian Mbappe lub Erling Haaland. Portugalczyk jest jednak również potencjalnym celem Paris Saint-Germain.

