Tadeusz Cymański, polityk Solidarnej Polski, zdradził, że choruje na nowotwór. Jego oświadczenie w szokujący sposób skomentował dziennikarz Kuba Wątły.

„Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe. Dopadł mnie nowotwór – GIST. To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów” – powiedział w rozmowie z magazynem „Plus Minus”.

Polityk dodawał również, że nie jest gotowy na śmierć. Zdradził także, że boi się cierpienia. Dodał też, że obecnie czeka na termin operacji, po której będzie wiadomo, jakie dalsze kroki podjąć ws. leczenia.

Informację o chorobie Cymańskiego w ostrych słowach skomentował dziennikarz Kuba Wątły, który zamieścił szokujący wpis w serwisie społecznościowym Facebook.

Wątły ostro o chorobie Cymańskiego

„To teraz będzie poważnie panie Cymański. Otóż od lat cała zjednoczona prawica, a w szczególności Solidarna Polska, chce chce stworzyć kobietom w Polsce regularne piekło, w którym będą cierpieć, by umierać, np w konsekwencji aborcji w piwnicy bo na inną nie będzie ich stać” – rozpoczyna swój wpis dziennikarz.

„Czy występował Pan w obronie kobiet? Nie. Czy jest Pan wierzący? Tak. Czy piekło i cierpienie kobiet jest pańskim udziałem? Ależ oczywiście wszak jest Pan w partii Ziobry” – dodał.

Słynący z wulgarnego języka dziennikarz na tym nie poprzestał. „Proszę zatem dać znać jak to będzie cierpieć, gdy rak zrobi z pańskiego życia piekło. I proszę też dać znać jak to będzie umierać w cierpieniu – może zdąży Pan wtedy przeprosić wszystkie kobiety za piekło i cierpienie, które im montujecie? Choć ja miałbym te przeprosiny w dupie. Zdrowia zatem nie życzę. Niech Pan świadomie zakosztuje tego, co tworzycie w Polsce kobietom: piekła i cierpień” – napisał.

„Celowo pomijam 2 mld złotych na kurwizję, a nie na onkologię. Ma Pan zatem opcję leczenia się transmisjami mszy i koronek. Poza tym cierpienie uszlachetnia i zbliża Was do Waszego boga. Przez lata tyle mówiliście o wspaniałej lekcji jaką dał Wam umierający Wojtyła. Zatem pilot i modlitewnik w dłoń i do dzieła! Proszę się ratować tak, jak wspólnie z klerem wkładacie ludziom do głów” – stwierdził w dalszej części.