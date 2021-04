Tadeusz Cymański w rozmowie z „Plusem Minusem” opowiedział o swojej chorobie. Okazuje się, że popularny polityk niedawno usłyszał fatalną diagnozę. Okazuje się, że zachorował na nowotwór. Polityk czeka na operację i przyznał, że nieco się obawia o swoją przyszłość.

Tadeusz Cymański zapewnia, że w życiu nigdy nie chorował, więc nie spodziewał się takiej diagnozy. Przyznał jednak, że cieszy się, że zdecydował się na badania profilaktyczne, bo nowotwór jest jeszcze na wczesnym etapie.

„Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe. Dopadł mnie nowotwór – GIST. To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów.” – opowiada Cymański.

Cymański: „Nie będę udawał chojraka”

„Dzięki wczesnemu wykryciu podczas badań profilaktycznych jest szansa, że skończy się dobrze. Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy.” – kontynuuje Cymański. „Po sześćdziesiątce zwłaszcza warto przynajmniej raz na rok sobie zrobić to USG jamy brzusznej, nawet kosztem czasu i nadwyrężenie budżetu. Profilaktyka pozwala wykryć chorobę, zanim pojawią się wyraźne objawy” – dodał polityk.

Poseł przyznał, że diagnoza go zaskoczyła, bo nigdy nie chorował. Obecnie czeka na termin operacji. „Mam 66 lat i całe życie byłem zdrowy, a tu nagle coś takiego. Covid otworzył oczy wielu ludziom, nie tylko mnie. Inaczej się teraz mówi o życiu, cierpieniu i śmierci, inaczej się te sprawy odczuwa. (…) Przyjąłem to z pewnym spokojem, ale i niepokojem, nie będę udawał chojraka” – przyznał Cymański.

