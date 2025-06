Konflikt na linii Iran – Izrael zaognia się. Świat próbuje wpłynąć na obie strony, by powstrzymały swoje działania. Zaskakującą informację przekazał prezydent Cypru Nikos Christodulidis. Okazuje się, że Teheran zwrócił się do Cypru z prośbą o przekazanie wiadomości. – Rozmowa z Netanjahu była zaplanowana na wczorajszy wieczór, ale z powodu (panującego) chaosu nie mogła się odbyć – poinformował cypryjski przywódca.

Przypomnijmy, że w piątek rozpoczął się masowy atak izraelskich wojsk na cele wojskowe w Iranie. Ostrzelane zostały m.in. obiekty jądrowe oraz inne miejsca o znaczeniu strategicznym dla irańskiego wojska. Zginęło m.in. kilku najwyższych wojskowych.

W reakcji na naloty, Teheran zdecydował się odwet w postaci ostrzału rakietowego i nalotami dronów na cele w całym Izraelu. Komentatorzy są zgodni – światu grozi zaostrzenie konfliktu.

W związku z trwającymi ostrzałami rzecznik rządu cypryjskiego Konstantinos Letymbiotis ogłosił uruchomienie ewakuacji dla osób z Bliskiego Wschodu. Tymczasem prezydent Cypru Nikos Christodulidis poinformował o prośbie władz Iranu.

Informacje od prezydenta Cypru: Naszym celem jest zakończenie tej sytuacji

Okazuje się, że władze w Teheranie poprosiły go o kontakt z Izraelem i przekazanie wiadomości w ich imieniu. Zapowiedział również, że w niedzielę będzie rozmawiał premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

– Rozmowa z Netanjahu była zaplanowana na wczorajszy wieczór, ale z powodu (panującego) chaosu nie mogła się odbyć – podkreślił. Christodulidis informuje również, że będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Cypryjski przywódca skrytykował UE. – Jak UE chce odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej, a jednocześnie nie zwołała przynajmniej, jako absolutne minimum, swojej rady ministrów spraw zagranicznych? Dlatego poprosiliśmy o to UE i wierzę, że tak się stanie – stwierdził.

– Naszym celem jest zakończenie tej sytuacji, która nie prowadzi do żadnych rezultatów ani do rozwiązania żadnych problemów – zapowiedział, odnosząc się do zaostrzenia konfliktu.

„Iran ukarze Izrael za śmiertelne ataki”



Przywódca rewolucji islamskiej, ajatollah Seyed Ali Chamenei, ostrzegł w wiadomości wideo, że irańskie siły zbrojne będą oznaczać nieszczęście dla złowrogiego reżimu Izraela.



1/2 pic.twitter.com/8QDhHcHfaj — Kukułcze Gniazdo bis (@CzeKuku2) June 14, 2025

