Awaria w oczyszczalni „Czajka” – kolejny akt. Tym razem Wojsko Polskie rozpoczęło budowę mostu pontonowego na Wiśle. To realizacja obietnicy Mateusza Morawieckiego. Premier zagwarantował bowiem Rafałowi Trzaskowskiemu, że w ten sposób pomoże uporać mu się z kryzysem.

Awaria w „Czajce” dała się we znaki nie tylko Warszawiakom, ale i samemu Rafałowi Trzaskowskiemu. Na prezydenta stolicy wylała się bowiem – nomen omen – fala hejtu. Polityk oberwał również od swoich politycznych przeciwników. Zjednoczona Prawica zarzucała mu nieudolność i podkreślała, że to drugi raz, gdy w czajce dochodzi do podobnego incydentu.

Pomimo tego Trzaskowski zdecydował się poprosić o wsparcie polski rząd. Mateusz Morawiecki zdecydował się pomocy udzielić, a dziś obietnica nabrała realnego wymiaru. „Wojsko Polskie jest zawsze gotowe, żeby nieść pomoc kiedy jest taka potrzeba. Tak jak rok temu, tak i teraz Wojsko Polskie ułoży most pontonowy, na którym zostanie położona rura, którą będą toczone nieczystości do oczyszczalni ścieków Czajka” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Błaszczak w dyplomację się jednak nie bawił. W kolejnych wypowiedział punktował bowiem prezydenta stolicy.

„Czajka”. Wojsko stawia most pontonowy na Wiśle. Warszawa zapłaci?

„Niewątpliwie mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Zrzut nieczystości do Wisły to realne zagrożenie ekologiczne. Niewątpliwie mamy też do czynienia z zaniechaniem ze strony władz samorządu warszawskiego, ze strony prezydenta Trzaskowskiego” – powiedział minister obrony narodowej.

Błaszczak odniósł się również do pytań o koszt budowy tymczasowego mostu pontonowego. „Wojsko Polskie w sytuacjach niespodziewanych oczywiście nie oczekuje zwrotu kosztów. W przypadku Warszawy mamy sytuację, która była do przewidzenia, wynika z zlekceważenia swoich obowiązków przez prezydenta Trzaskowskiego, a więc nie jest to katastrofa czy zdarzenie, którego nie można się było spodziewać. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, Wojsko Polskie pobiera zwrot kosztów bezpośrednich” – wyjaśnił.

„W przypadku budowy właśnie tej przeprawy, chcę Państwa zapewnić, że będą to kwoty niższe niż na przykład strefa relaksu stworzona przez prezydenta Trzaskowskiego na Placu Bankowym. Będą to koszty dużo, dużo niższe niż na przykład dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ideologią równościową” – dodał.