Minister edukacji Przemysław Czarnek na antenie Radia ZET odniósł się do tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka ze Śląska. Chłopiec zmarł na skutek ciężkich obrażeń zadanych mu przez maltretującego go ojczyma.

Czarnek podkreślił, że szkoła specjalne, do której uczęszczał Kamilek podlegała prezydentowi Częstochowy. Zaznaczył przy tym, że gdy o sprawie dowiedziało się kuratorium, przeprowadzono kontrolę doraźną. „Wynika z niej, że szkoła zachowywała się tutaj akurat w porządku. Na wszystkie przejawy patologiczne reagowała. Informowała służby miejskie opieki społecznej, podlegające prezydentowi miasta Częstochowy” – zapewniał Czarnek w rozmowie z Radiem ZET.

„Z protokołu kontroli, która została przeprowadzona miesiąc temu, wynika, że były dwie takie sytuacje. W marcu, kiedy dziecko skarżyło się na ból ręki, okazało się, że ta ręka jest złamana. Matka została poinformowana, przyszła po dziecko, zabrała do lekarza, a następnego dnia przyprowadziła z ręką w gipsie” – mówił Czarnek w rozmowie z Radiem ZET.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski wskazywał, że sprawa maltretowania chłopca najpewniej ma znacznie dłuższą historię. „Z protokołu kontroli wynika, że zachowanie dziecka było standardowe, nic się nie działo z dzieckiem. Dopiero w marcu tego roku i w kwietniu, kiedy matka zgłosiła, że dziecko się poparzyło, dyrektor szkoły podlegającej prezydentowi Częstochowy zareagował. Zawiadomił służby miejskie i opieka społeczna była na miejscu w mieszkaniu Kamilka. Dlaczego tam nie było reakcji, to już nie jest pytanie do mnie” – odparł Czarnek.

Prowadzący dopytywał, czy nauczyciele powinni w tej sytuacji przejść szkolenie. „Na litość boską, ja rozumiem emocje, natomiast to nie nauczyciele zmaltretowali Kamilka, tylko patologiczny ojczym (…). Może trzeba zadbać o to, żeby wrócić do wartości rodziny, nie walczyć z rodziną, trzeba naprawiać rodzinę, trzeba odeprzeć atak na rodzinę. Pierwszym czynnikiem, który doprowadził do tej katastrofalnej sytuacji, jest patologia tej rodziny. Dlaczego trwa atak na rodzinę i wartości chrześcijańskie, dlaczego jest zohydzanie religii i systemu wartości chrześcijańskich? To jest odpowiedź na pana pytanie, a nie nauczyciele, którzy znakomicie pracują w szkołach specjalnych” – grzmiał Czarnek.

Źr. Radio ZET