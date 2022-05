Oni są w Konfederacji i jeżeli mówią bzdury, a mówią, to wyrzućcie ich z koła – powiedział Włodzimierz Czarzasty do Krzysztofa Bosaka w Radiu ZET. W opinii wicemarszałka Sejmu, Konfederacja powinna rozstać się z dwoma parlamentarzystami.

Polityka rządu wobec uchodźców z Ukrainy była jednym z tematów dyskusji na antenie Radia ZET. W tej kwestii odmienne zdania zaprezentowali Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak.

– Polacy muszą sobie zdawać sprawę, że będziemy ponosić koszty polityki rządu PiS, która w wielu obszarach wybiega przed szereg w stosunki do polityki unijnej – stwierdził Bosak. W tym kontekście dodał o działania Warszawy względem Kijowa i Moskwy.

– Mamy najhojniejszy pakiet socjalny, żadne inne państwo w Unii Europejskiej, także państwa bogatsze, nie zaproponowały czegoś analogicznego – ocenił.

Na słowa zaprotestował Czarzasty. – Dzielenie włosa na czworo w sprawie Ukraińców powoduje to, że generalnie mieszacie ludziom w głowach, w tej sprawie – oświadczył.

– Niech pan powie, ile to wszystko kosztuje, dziesiątki miliardów tak? – zapytał Bosak. – Bez względu na to, ile będzie to kosztowało, to dzieciom trzeba dać jeść, trzeba dać łóżko, trzeba dać szkołę – oświadczył Czarzasty.

.@wlodekczarzasty: Już mam dosyć takiej sytuacji, że Konfederacja jest cudowna, a tak naprawdę zły jest Braun i Korwin-Mikke. Mam dla pana radę – wyrzućcie ich z koła w Parlamencie. Bo wy jesteście zakochani w tych facetach.

Polityk Lewicy przekonuje, że państwo powinno zapewnić ludziom pracę i leczenie. – Już mam dosyć takiej sytuacji, że Konfederacja jest cudowna, a tak naprawdę zły jest Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. Mam dla pana radę – wyrzućcie ich z koła w Parlamencie. Bo wy jesteście zakochani w tych facetach – zaapelował.

– Bo jest taka sytuacja, Bosak jest w porządku, Braun jest taki, „no wiecie jaki jest Braun”, a ten Korwin-Mikke to „ha, ha, ha”. Nie proszę pana, oni są w Konfederacji i jeżeli mówią bzdury, a mówią, to wyrzućcie ich z koła – dodał.